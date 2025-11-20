Ричмонд
ВС России освободили более 80% Волчанска в Харьковской области

Вооружённые силы России освободили более 80 процентов территории города Волчанск, расположенного в Харьковской области. Это следует из заявления начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова.

Источник: Life.ru

В докладе главы Генштаба президенту РФ Владимиру Путину подчёркивается, что в зоне ответственности группировки войск «Север» продолжаются усилия по созданию «санитарной зоны» в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

«Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска, на сегодняшний день освобождено более 80% территории города», — отметил Герасимов.

Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки. Были заслушаны доклады о текущей ситуации в районах Константиновки, Краматорска и вокруг Купянска. Глава государства констатировал успешное выполнение всех задач, поставленных на предыдущем совещании с военными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

