ВС России освободили более 80% Волчанска в Харьковской области

Напомним, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки. Были заслушаны доклады о текущей ситуации в районах Константиновки, Краматорска и вокруг Купянска. Глава государства констатировал успешное выполнение всех задач, поставленных на предыдущем совещании с военными.