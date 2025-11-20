«Сидят на золотых горшках»: Путин впервые высказался о коррупционном скандале на Украине

«Думаю, всем понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины», — заявил президент.
Ранее стало известно, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» в ходе рабочей поездки. Глава государства провёл совещание с высшим военным руководством, включавшее начальника Генерального штаба и представителей оперативного управления. В обсуждении также участвовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые представили доклады о текущей обстановке на различных участках фронта. Президент подчеркнул, что что российский народ возлагает надежды на руководство страны и армию, а также ожидает положительных итогов специальной военной операции.
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у Тимура Миндича в Киеве, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), фамилия Зеленского присутствует в материалах расследования. По версии следствия, предприниматель, используя личные связи с главой государства и рядом госслужащих, организовал схему по легализации средств в обход ограничений, действующих в период военного положения.
