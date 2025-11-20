«Сидят на золотых горшках»: Путин впервые высказался о коррупционном скандале на Украине

Ранее стало известно, что Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» в ходе рабочей поездки. Глава государства провёл совещание с высшим военным руководством, включавшее начальника Генерального штаба и представителей оперативного управления. В обсуждении также участвовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые представили доклады о текущей обстановке на различных участках фронта. Президент подчеркнул, что что российский народ возлагает надежды на руководство страны и армию, а также ожидает положительных итогов специальной военной операции.