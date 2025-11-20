Власти Великобритании намерены ужесточить правила для легальных мигрантов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Великобритании намерены увеличить до 10 лет (в два раза) срок, который легальные мигранты должны прожить в стране, чтобы иметь право подать заявление на получение вида на жительство. Об этом заявила глава МВД Великобритании Шабана Махмуд, сообщает ТАСС.
Махмуд объявила, что для получателей вида на жительство намерены ввести ряд требований: отсутствие уголовного прошлого, отличное владение английским языком, отсутствие долгов и постоянное внесение ими взносов в систему национального страхования.
Ранее на этой неделе правительство Соединенного Королевства обнародовало проект реформ по ужесточению политики в отношении просителей убежища. Согласно новым мерам, лицам, получившим отказ в предоставлении убежища, будет грозить депортация. Изменения коснутся и процедуры предоставления статуса беженца, в частности, срок ожидания для получения права на постоянное проживание будет увеличен с 5 до 20 лет. -0-