Власти Великобритании намерены ужесточить правила для легальных мигрантов

Ранее на этой неделе правительство Соединенного Королевства обнародовало проект реформ по ужесточению политики в отношении просителей убежища. Согласно новым мерам, лицам, получившим отказ в предоставлении убежища, будет грозить депортация. Изменения коснутся и процедуры предоставления статуса беженца, в частности, срок ожидания для получения права на постоянное проживание будет увеличен с 5 до 20 лет. -0-