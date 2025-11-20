Ричмонд
Путин рассказал, почему украинское руководство удерживает власть в стране

Президент России Владимир Путин заявил, что причиной, по которой украинское руководство удерживает власть, является стремление к собственному обогащению.

Президент России Владимир Путин заявил, что причиной, по которой украинское руководство удерживает власть, является стремление к собственному обогащению.

Российский президент встретился с руководителем Генштаба ВС РФ Валерием Герасимсовым в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад». Герасимов сказал, что войска объединенной группировки продвигаются почти по всей линии фронта.

Также Герасимов заявил об освобождении Купянска и других успехах ВС РФ в зоне СВО.

Читайте материал «Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР».

