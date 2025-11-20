Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине

Белый дом: Трамп поддерживает новый план урегулирования по Украине.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддерживает новый план урегулирования конфликта на Украине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Я не буду обсуждать детали этого плана, поскольку работа продолжается и он находится в процессе доработки, но президент поддерживает его. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон», — сказала Левитт в ходе брифинга.

По ее словам, администрация «очень активно работает над тем, чтобы довести процесс до результата».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше