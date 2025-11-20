В Белом доме подтвердили, что Трамп поддерживает новый план по Украине

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поддерживает новый план урегулирования конфликта на Украине, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Я не буду обсуждать детали этого плана, поскольку работа продолжается и он находится в процессе доработки, но президент поддерживает его. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон», — сказала Левитт в ходе брифинга.
По ее словам, администрация «очень активно работает над тем, чтобы довести процесс до результата».
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше