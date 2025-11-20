Ричмонд
Российские войска контролируют более 75% Красноармейска

Российские войска взяли под контроль более 75% территории Красноармейска (Покровска) в ДНР, заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, украинские силы продолжают оказывать упорное сопротивление и пытаются деблокировать свои подразделения в Красноармейско-Димитровской агломерации. В ответ войска группировки «Центр» ведут уничтожение окружённых формирований ВСУ.

Источник: Life.ru

«За последнюю неделю освобождены населённые пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску. Активно идёт продвижение в самом Красноармейске. Более 75% территории города находится под нашим контролем», — сообщил Герасимов Владимиру Путину в ходе оперативного доклада.

Напомним, что в ходе встречи президент получил полные отчёты о текущей ситуации на разных направлениях, включая обстановку в районе Купянска. На встрече были заслушаны детальные отчеты о ситуации в Константиновске, на Краматорском направлении и вокруг Купянска, о чём доложил командующий группировкой «Запад».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

