Путину доложили о продвижении российских войск в Северске и Константиновке

Напомним, Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече присутствовали начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующие группировками «Запад» и «Юг», а также представители оперативного управления. В ходе этого глава государства заслушал доклад о том, что российские военнослужащие ведут бои уже в черте города Константиновка в ДНР.