Путину доложили о продвижении российских войск в Северске и Константиновке

Российские войска продолжают наступательную операцию в городской черте Северска в ДНР. Об этом доложил президенту Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Источник: Life.ru

Генерал сообщил, что Южная группировка войск успешно преодолевает сопротивление противника и продвигается вглубь города. Он также отметил положительное развитие наступления на Рубцовском и Красноармейском направлениях. По словам Герасимова, активные боевые действия ведутся одновременно в нескольких населённых пунктах, включая Константиновку.

«Успешно развивается наступление на Рубцовском и Красноармейском направлениях. Южная группировка, преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка», — отметил Герасимов.

Напомним, Владимир Путин посетил командный пункт группировки «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече присутствовали начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, командующие группировками «Запад» и «Юг», а также представители оперативного управления. В ходе этого глава государства заслушал доклад о том, что российские военнослужащие ведут бои уже в черте города Константиновка в ДНР.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

