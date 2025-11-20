Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командующим Южной группировкой ВС РФ стал Сергей Медведев

Командующим Южной группировкой Вооруженных сил Российской Федерации стал начальник штаба группировки Сергей Медведев.

Командующим Южной группировкой Вооруженных сил Российской Федерации стал начальник штаба группировки Сергей Медведев.

Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад» встретился с руководителем Генштаба ВС РФ Валерием Герасимсовым, а также руководителями группировок «Запад» и «Юг».

Герасимов рассказал об освобождении Купянска и других успехах ВС РФ в зоне СВО.

Читайте материал «Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.