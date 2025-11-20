Командующим «Южной» группировкой войск стал генерал Медведев

Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Санчика на ключевую должность заместителя министра обороны по материально-техническому обеспечению, что свидетельствует о курсе страны на практическое реформирование системы армейского снабжения. Новый руководитель тыла ВС РФ является не кабинетным чиновником, а боевым генералом. Параллельное назначение Василия Осьмакова, специалиста по промышленности и технологиям, на пост заместителя министра обороны создаёт комплексный тандем для решения задач снабжения армии современной техникой.