Белый дом подтвердил встречу представителей США с Зеленским

«Уиткофф и Рубио контактируют с РФ и Украиной по поводу мирного плана. На прошлой неделе они встречались с украинскими представителями для обсуждения нового плана урегулирования Министр армии Дрискол настроен оптимистично по итогам встречи с Владимиром Зеленским сегодня», — об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга.