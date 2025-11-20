Ричмонд
Трамп поддерживает новый план урегулирования конфликта на Украине

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Вашингтон «активно работает над тем, чтобы довести процесс до результата».

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп поддерживает новый план украинского урегулирования, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Я не буду обсуждать детали этого плана, поскольку работа продолжается и он находится в процессе доработки, но президент поддерживает его. Это хороший план как для России, так и для Украины», — заявила она.

Кроме того, Левитт отметила, что в настоящее время Вашингтон «очень активно работает над тем, чтобы довести процесс до результата».

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal писала, что новый план Дональда Трампа по Украине соответствует предложениям российского лидера Владимира Путина. Документ уже передан Киеву.

