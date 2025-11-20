Чем известен генерал-полковник Александр Санчик

С 2013 по 2014 год — командир 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. С 2014 по 2015 год — командир 2-й гвардейской мотострелковой дивизии. С 2017 по 2020 год — заместитель командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. С 2020 по 2023 год — командующий 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа (Амурская область и Хабаровский край). В феврале 2022 года получил звание генерал-лейтенанта, 9 декабря 2024 года получил звание генерал-полковника. Участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике.