Герасимов сообщил о боях за Приморское и Степногорье на запорожском направлении

Военнослужащие группировки «Днепр» Вооружённых сил Российской Федерации ведут бои за Приморское и Степногорье. Об этом сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе российскому президенту Владимиру Путину.

Источник: Life.ru

«Группировка войск “Днепр” на запорожском направлении освободила населённый пункт Малая Токмачка, ведутся боевые действия за овладение Приморским и Степногорском», — сообщил Герасимов.

Напомним, российский президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» ВС РФ, где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки на линии соприкосновения. Были заслушаны доклады о текущей ситуации в районах Константиновки, Краматорска и вокруг Купянска. Путин констатировал успешное выполнение всех задач, поставленных на предыдущем совещании с военными.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

