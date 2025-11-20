Герасимов сообщил о боях за Приморское и Степногорье на запорожском направлении

Напомним, российский президент Владимир Путин посетил командный пункт группировки войск «Запад» ВС РФ, где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством. На встрече также присутствовали командующие группировками «Запад» и «Юг», которые участвовали в обсуждении оперативной обстановки на линии соприкосновения. Были заслушаны доклады о текущей ситуации в районах Константиновки, Краматорска и вокруг Купянска. Путин констатировал успешное выполнение всех задач, поставленных на предыдущем совещании с военными.