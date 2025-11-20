Ричмонд
Российские войска освободили Ямполь

Командующий группировкой войск «Запад» Сергей Кузовлев заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили Ямполь.

Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из командных пунктов группировки «Запад» встретился с руководителем Генштаба ВС РФ Валерием Герасимсовым, а также руководителями группировок «Запад» и «Юг».

Герасимов рассказал об освобождении Купянска и других успехах ВС РФ в зоне СВО.

Читайте материал «Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР».

