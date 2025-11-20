Киев согласился вести переговоры с Вашингтоном по новому плану президента США Дональда Трампа об урегулировании конфликта на Украине несмотря на изложенные в нем требования. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
В публикации отметили, что этот план должен будет учитывать позиции всех сторон конфликта и подразумевать возможность пересмотра содержащихся в нем условий на основании переговоров.
По словам неназванного американского чиновника, глава киевского режима Владимир Зеленский и министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл договорились, что временные рамки для достижения соглашения между сторонами должны быть строгими.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава киевского режима придерживался противоположной точки зрения. Так, по данным газеты Washington Post, Зеленский не хотел соглашаться на предложенный США мирный план по урегулированию на Украине, поскольку он предусматривает отказ Киева от части территорий и сокращения численности ВСУ.