Владимир Путин появился на совещании в военной форме

Путин провел совещание на одном из командных пунктов группировки войск «Запад».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин появился на совещании с начальником Генштаба ВС РФ и командующими группировок войск «Запад» и «Юг» в военной форме. Кадры посещения главой государства одного из командных пунктов западной группировки войск показала пресс-служба Кремля.

«Президент заслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска», — говорится в сообщении.

В ходе совещания в четверг, 20 ноября, Путин заслушал доклад главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова об обстановке в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин появился в военной форме на одном из пунктов управления в Курской области. Там глава государства заслушал доклад Герасимова и руководства группировки российских войск «Север».

