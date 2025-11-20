Владимир Путин появился на совещании в военной форме

Президент России Владимир Путин появился на совещании с начальником Генштаба ВС РФ и командующими группировок войск «Запад» и «Юг» в военной форме. Кадры посещения главой государства одного из командных пунктов западной группировки войск показала пресс-служба Кремля.
«Президент заслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска», — говорится в сообщении.
В ходе совещания в четверг, 20 ноября, Путин заслушал доклад главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова об обстановке в зоне специальной военной операции на Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин появился в военной форме на одном из пунктов управления в Курской области. Там глава государства заслушал доклад Герасимова и руководства группировки российских войск «Север».