Белый дом: Уиткофф и Рубио контактируют с РФ и Украиной по мирному плану

Каролин Левитт заявила, что Стивен Уиткофф и Марко Рубио «тихо работали» над мирным планом по Украине в течение последнего месяца.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф контактируют с Россией и Украиной по поводу предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Они (Марко Рубио и Стивен Уиткофф — прим. ред.) взаимодействуют с обеими сторонами — Россией и Украиной — на равной основе, чтобы понять, на что эти государства готовы пойти для установления долгосрочного и устойчивого мира», — приводит ТАСС слова Каролин Левитт.

Она добавила, что Стивен Уиткофф и Марко Рубио «тихо работали» над соответствующим планом в течение последнего месяца.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил план по урегулированию конфликта на Украине. По словам чиновника администрации американского лидера, в него включены 28 пунктов.

При этом, как писала газета The Wall Street Journal, новый план по урегулированию на Украине соответствует предложениям Владимира Путина.

