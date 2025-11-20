ВСУ предпринимают попытки деблокировать окружённые в ДНР войска

Тем временем, российские войска взяли под контроль более 75% территории Красноармейска (Покровска) в ДНР. Украинские силы продолжают оказывать упорное сопротивление и пытаются деблокировать свои подразделения в Красноармейско-Димитровской агломерации. За последнюю неделю освобождены населённые пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску. Активно идёт продвижение в самом Красноармейске. Более 75% территории города находится под контролем ВС РФ.