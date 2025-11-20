Трамп напомнил демократам о казни за призывы к военным не выполнять приказы

Президент США Дональд Трамп напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии о смертной казни, которая грозит тем, кто призывает американских военнослужащих не выполнять приказы.
Он отметил, что такие призывы будут расценены как подстрекательство к бунту.
«Это действительно плохо и опасно для нашей страны. Их слова нельзя оставлять без внимания. Мятеж со стороны предателей! Посадить их?» — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
Так глава Белого дома отреагировал на видео, на котором по меньшей мере шесть членов Сената и Палаты представителей призывают военнослужащих США «отказаться от выполнения незаконных приказов».
В следующем посте Трамп напомнил, что подстрекательство к свержению правительства карается смертью. По словам Трампа, такие заявления могут быть расценены как призыв к мятежу.
На опубликованном ранее видео запечатлены сенаторы Элисса Слоткин и Марк Келли, конгрессмены Крис Делузио, Крисси Хулахан, Мэгги Гудлэндер и Джейсон Кроу. Они, обращаясь к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также к представителям других американских спецслужб, обвинили администрацию Трампа в попытке использовать американских военных и разведсообщество против собственных граждан.
Ранее стало известно, что Трамп подписал закон о публикации материалов по делу Эпштейна.