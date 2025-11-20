Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп напомнил демократам о казни за призывы к военным не выполнять приказы

Президент США предупредил, что такие призывы будут расценены как подстрекательство к бунту.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп напомнил сенаторам и конгрессменам от Демократической партии о смертной казни, которая грозит тем, кто призывает американских военнослужащих не выполнять приказы.

Он отметил, что такие призывы будут расценены как подстрекательство к бунту.

«Это действительно плохо и опасно для нашей страны. Их слова нельзя оставлять без внимания. Мятеж со стороны предателей! Посадить их?» — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Так глава Белого дома отреагировал на видео, на котором по меньшей мере шесть членов Сената и Палаты представителей призывают военнослужащих США «отказаться от выполнения незаконных приказов».

В следующем посте Трамп напомнил, что подстрекательство к свержению правительства карается смертью. По словам Трампа, такие заявления могут быть расценены как призыв к мятежу.

На опубликованном ранее видео запечатлены сенаторы Элисса Слоткин и Марк Келли, конгрессмены Крис Делузио, Крисси Хулахан, Мэгги Гудлэндер и Джейсон Кроу. Они, обращаясь к военнослужащим и сотрудникам Центрального разведывательного управления, а также к представителям других американских спецслужб, обвинили администрацию Трампа в попытке использовать американских военных и разведсообщество против собственных граждан.

Ранее стало известно, что Трамп подписал закон о публикации материалов по делу Эпштейна.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше