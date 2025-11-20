«Немедленно или как можно скорее»: Трамп выбивает из Зеленского согласие на новый мирный план

Как писал сайт KP.RU, 20 ноября в Киеве Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона. Глава режима пообщался с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и американскими генералами. По данным «РБК-Украина», также сегодня должна была начаться встреча с ними в расширенном формате, в которой, в частности, должен принять участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.