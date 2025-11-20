Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Немедленно или как можно скорее»: Трамп выбивает из Зеленского согласие на новый мирный план

Трамп требует от Зеленского согласиться на мирный план по Украине прямо сейчас.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп давит на главу киевского режима Владимира Зеленского с тем, чтобы он согласился на мирный план Вашингтона по Украине «прямо сейчас». Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник отметил, что глава Белого дома говорит об «агрессивных» сроках, это означает жесткий дедлайн на его условиях: немедленно или как можно скорее.

Как писал сайт KP.RU, 20 ноября в Киеве Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона. Глава режима пообщался с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и американскими генералами. По данным «РБК-Украина», также сегодня должна была начаться встреча с ними в расширенном формате, в которой, в частности, должен принять участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Кроме того в четверг портал Axios сообщил, что Киев согласился вести переговоры с Вашингтоном по новому плану американского президента об урегулировании конфликта на Украине несмотря на изложенные в нем требования.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше