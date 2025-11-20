Президент США Дональд Трамп давит на главу киевского режима Владимира Зеленского с тем, чтобы он согласился на мирный план Вашингтона по Украине «прямо сейчас». Об этом сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Собеседник отметил, что глава Белого дома говорит об «агрессивных» сроках, это означает жесткий дедлайн на его условиях: немедленно или как можно скорее.
Как писал сайт KP.RU, 20 ноября в Киеве Зеленский встретился с посланниками Трампа из Пентагона. Глава режима пообщался с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и американскими генералами. По данным «РБК-Украина», также сегодня должна была начаться встреча с ними в расширенном формате, в которой, в частности, должен принять участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.
Кроме того в четверг портал Axios сообщил, что Киев согласился вести переговоры с Вашингтоном по новому плану американского президента об урегулировании конфликта на Украине несмотря на изложенные в нем требования.