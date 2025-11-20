Путин заявил, что военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен

Украинские военнослужащие должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Об этом в ходе совещания в командном пункте группировки войск «Запад» заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что на совещании также присутствовали начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, начальник главного оперативного управления, командующие группировками войск «Юг» и «Запад».
«И, Валерий Васильевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся», — отметил российский лидер.
Как писал сайт KP.RU, в свою очередь Валерий Герасимов доложил президенту о продвижении российской армии в зоне спецоперации. Начальник Генштаба отметил, что сейчас войска объединенной группировки наступают практически по всем направлениям.