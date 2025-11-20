Зеленский согласовал с министром США жесткие сроки подписания мирного плана

Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и согласовал с ним строгий график подписания мирного плана, разработанного администрацией США для урегулирования конфликта на Украине, сообщает Axios.
«Зеленский согласился на переговоры, и его офис заявил, что рассчитывает обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни», — отмечает издание.
По информации неназванного украинского чиновника, по итогам встречи стороны договорились работать над положениями плана и определили жесткие сроки его подписания. Конкретная дата в публикации не уточняется.
Ранее издание Politico писало, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине может быть согласовано уже на этой неделе.