Зеленский согласовал с министром США жесткие сроки подписания мирного плана

Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и согласовал с ним строгий график подписания мирного плана, разработанного администрацией США.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и согласовал с ним строгий график подписания мирного плана, разработанного администрацией США для урегулирования конфликта на Украине, сообщает Axios.

«Зеленский согласился на переговоры, и его офис заявил, что рассчитывает обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни», — отмечает издание.

По информации неназванного украинского чиновника, по итогам встречи стороны договорились работать над положениями плана и определили жесткие сроки его подписания. Конкретная дата в публикации не уточняется.

Ранее издание Politico писало, что рамочное соглашение о прекращении конфликта на Украине может быть согласовано уже на этой неделе.

