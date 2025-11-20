Глава МИД Нидерландов ван Вил: Украине будет сложно принять мирный план США

«Есть много пунктов, которые, я думаю, Украине будет невероятно сложно принять. Но, опять же, я не знаю, на какой стадии находится этот план», — сказал политик.
При этом, как отметил глава МИД Нидерландов, на данный момент европейским политикам «нет смысла спешить в Вашингтон», так как сначала необходимо выяснить детали относительно плана.
Напомним, ранее сообщалось, что новый план американского лидера Дональда Трампа по украинскому вопросу соответствует предложениям главы РФ Владимира Путина. Известно, что соответствующий документ уже передан украинской стороне.
