Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США считают урегулирование украинского конфликта возможным.
Американский президент Дональд Трамп и его команда усердно работают для того, чтобы способствовать завершению украинского кризиса.
Офис Владимира Зеленского недавно заявил, что тот получил от США проект урегулирования конфликта. План, как заявили в Telegram-канале офиса Зеленского, «может активизировать дипломатию». Зеленский и делегация из США договорились обсуждать пункты проекта урегулирования. Также Зеленский рассчитывает обсудить с президентом их США Дональдом Трампом.
Зеленский провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. СМИ утверждали, что главной темой должен был стать предлагаемый США план по урегулированию украинского конфликта, причем предполагалось, что Вашингтон будет требовать согласия Киева.
Читайте материал «Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.