Госдума приняла закон о платном доступе организаций к базам данных МВД

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий коммерческим организациям, включая банки, платный доступ к базам данных Министерства внутренних дел через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Соответствующая поправка была внесена правительством в статью 17 федерального закона «О полиции».
Согласно принятым изменениям, информация из банков данных МВД может предоставляться организациям на возмездной основе в порядке и размере, определяемых правительством РФ. До этого момента доступ к таким сведениям имели исключительно государственные органы и должностные лица в рамках установленных полномочий, а также правоохранительные структуры иностранных государств на основе международных договоров.
В базах данных МВД содержатся сведения о лицах, находящихся в розыске, состоящих на профилактическом учёте, совершивших административные правонарушения, а также информация о владельцах транспортных средств, обладателях водительских удостоверений, данных миграционного учёта и другие категории. Закон вступает в силу после официального опубликования.
