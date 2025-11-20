Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума приняла закон о платном доступе организаций к базам данных МВД

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий коммерческим организациям, включая банки, платный доступ к базам данных Министерства внутренних дел через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий коммерческим организациям, включая банки, платный доступ к базам данных Министерства внутренних дел через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Соответствующая поправка была внесена правительством в статью 17 федерального закона «О полиции».

Согласно принятым изменениям, информация из банков данных МВД может предоставляться организациям на возмездной основе в порядке и размере, определяемых правительством РФ. До этого момента доступ к таким сведениям имели исключительно государственные органы и должностные лица в рамках установленных полномочий, а также правоохранительные структуры иностранных государств на основе международных договоров.

В базах данных МВД содержатся сведения о лицах, находящихся в розыске, состоящих на профилактическом учёте, совершивших административные правонарушения, а также информация о владельцах транспортных средств, обладателях водительских удостоверений, данных миграционного учёта и другие категории. Закон вступает в силу после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что ГД приняла закон о повышении налоговой нагрузки на букмекеров в 60 раз.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.