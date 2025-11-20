Госдума приняла закон о платном доступе организаций к базам данных МВД

Согласно принятым изменениям, информация из банков данных МВД может предоставляться организациям на возмездной основе в порядке и размере, определяемых правительством РФ. До этого момента доступ к таким сведениям имели исключительно государственные органы и должностные лица в рамках установленных полномочий, а также правоохранительные структуры иностранных государств на основе международных договоров.