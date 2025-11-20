Гончаренко: у депутатов перед встречей с Зеленским забрали телефоны

У членов фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» забрали телефоны перед встречей с Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«У “Слуг народа” на встрече не будет телефонов. Все телефоны забирают при входе. Поэтому мы узнаем про встречу уже после. Набираемся терпения», — написал народный избранник.
Агентство РБК-Украина информирует, что встреча уже началась.
Советник по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщал, что Зеленский вечером проведет встречу с фракцией партии «Слуга народа» на фоне призывов отправить главу его офиса Андрея Ермака в отставку.
«Слуга народа» имеет большинство голосов в Верховной раде, благодаря чему Зеленский может проводить через парламент все необходимые ему решения.
Депутат от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский не хочет увольнять Ермака. А Гончаренко, входящий в партию «Европейская солидарность», утверждает, что отправить Ермака в отставку потребовали от Зеленского глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и глава ГУР Кирилл Буданов*.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.