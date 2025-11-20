Пентагон перенаправил 30 млн долларов из помощи Украине в производство США

США перераспределили около 30 миллионов долларов, изначально запланированных для поддержки Украины, на развитие отечественной добычи стратегически важных минералов, таких как галлий и скандий, как сообщили в Пентагоне.
Финансирование в размере 29,9 миллиона долларов предоставили компании ElementUS Minerals в рамках программы Закона об оборонном производстве (DPA). ElementUSA использует деньги для создания экспериментальной установки в Грэмерси, штат Луизиана, которая будет использоваться для извлечения и очистки галлия и скандия из имеющихся промышленных отходов.
В дополнение к этому, компания-подрядчик выполнит ряд работ на своем производстве в штате Техас.
«Эти инвестиции используют средства из Закона о дополнительном финансировании для Украины 2022 года. Они поддерживают цель администрации увеличить производство переработанных критически важных минералов и других производных продуктов», — пояснили в Пентагоне.
Как разъяснили в министерстве, галлий и скандий необходимы США для производства систем защиты от ракет, датчиков, истребительной авиации и гиперзвукового вооружения.
Ранее Пентагон подписал новый контракт на поставку корпусов для атомных подлодок.