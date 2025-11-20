Пентагон перенаправил 30 млн долларов из помощи Украине в производство США

Финансирование в размере 29,9 миллиона долларов предоставили компании ElementUS Minerals в рамках программы Закона об оборонном производстве (DPA). ElementUSA использует деньги для создания экспериментальной установки в Грэмерси, штат Луизиана, которая будет использоваться для извлечения и очистки галлия и скандия из имеющихся промышленных отходов.