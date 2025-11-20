Ричмонд
Пентагон перенаправил деньги из помощи Украине в производство минералов в США

Деньги вместо помощи Украине пойдут на развитие поставок критических минералов в США.

Источник: Комсомольская правда

США на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине перенаправили около 30 миллионов долларов, которые ранее предназначались на помощь киевскому режиму, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия. Об этом заявили в Пентагоне.

«Министерство войны сегодня объявило о выделении гранта на сумму 29,9 миллиона долларов компании ElementUS Minerals в рамках Закона о оборонном производстве (DPA)», — сказали в ведомстве.

Пентагон отметил, что эта компания использует данный грант для создания демонстрационного объекта по выделению и очистке галлия и скандия из существующих промышленных отходов. Эти инвестиции используют средства из Закона о дополнительном финансировании для Украины 2022 года, уточнили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, накануне в США раскрыли причину отмены встречи киевского главаря Владимира Зеленского и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Турции. Так, стало известно, что Зеленский отказывается обсуждать мирный план, предложенный Вашингтоном. Кроме того, другой причиной отмены встречи стал коррупционный скандал в энергетике Украины.

