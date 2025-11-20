С начала ноября российские военные освободили 13 населённых пунктов

Напомним, российские войска полностью освободили город Купянск в Харьковской области. В ответ на уточняющий вопрос президента Владимира Путина о завершении всех работ, командующий группировкой войск «Запад» Валерий Герасимов подтвердил, что задача выполнена полностью. 20 ноября, Путин побывал на одном из командных пунктов группировки войск «Запад». Российский лидер провёл рабочее совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генерального штаба ВС РФ и представителей оперативного управления. В обсуждении приняли участие командующие группировками «Запад» и «Юг».