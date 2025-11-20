Путин и Трамп приблизили конец СВО

По словам Кнутова, довод российской стороны о том, что РФ добьется победы «на земле», подкрепляет переговорную позицию Москвы в диалоге с Вашингтоном. «Американцы и сами видят, что происходит в реальности на фронтах. У них есть карты, они видят все со спутников. Я не исключаю, что Зеленскому поставлен ультиматум: или его сажают за коррупцию, или он соглашается на мирный план. И если те самые 28 пунктов мирного плана Трампа, о которых говорят СМИ, реально существуют и если они согласованы с российской стороной, то как раз подтверждение пока закрытой части “плана Трампа”, мы сегодня на совещании у Путина услышали», — заключил эксперт.