В Ташкенте снова сменился «главный по автобусам». Приведет ли это к реальным улучшениям?

Кто такой новый «главный по автобусам»?
Азиз Хужанов до этого занимал должность начальника управления исполнительской дисциплины и контроля Министерства транспорта. Его карьеру можно назвать чиновничьей и, возможно, более «внутрисистемной», чем у некоторых его предшественников. Вопрос — поможет ли это справиться с хроническими проблемами в транспорте Ташкента, или наоборот, приведёт к сохранению прежней инерции?
«Тошшахартрансхизмат»: коррупционные скандалы и громкие отставки.
Напомним, что совсем недавно прежний глава «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев был отправлен в отставку из-за уголовного дела о хищениях. Вместе с ним по обвинениям в коррупции и присвоении государственных средств были осуждены ещё 20 сотрудников и руководителей филиалов компании.
Суд приговорил Джураева к 7,5 годам лишения свободы, но, после возмещения ущерба, он вышел на свободу уже через четыре месяца — получив взамен тюремного срока ограничение свободы на 4 года и 6 месяцев.
Ждать ли изменений?
Транспортная система столицы, несмотря на частые реформы и ротацию руководителей, по-прежнему вызывает массу нареканий: горожане жалуются на долгие ожидания, странные маршруты, нехватку автобусов, отсутствие прозрачности в управлении и закупках. Обновление подвижного состава (включая электробусы Yutong) пока не решило всех проблем, а многие нововведения (например, «эксперименты» с новыми маршрутами) только добавили раздражения.
Сможет ли Азиз Хужанов изменить ситуацию? Поживём — увидим. Учитывая, что в прошлом он отвечал за контроль и исполнительскую дисциплину в Минтрансе, есть шанс, что новый руководитель наведёт порядок хотя бы в организации работы и дисциплине коллектива. Однако без крупных инвестиций, продолжения комплексного обновления и наращивания автопарка, пересмотра маршрутной сетки и прозрачности финансовых потоков реальных перемен ждать сложно.
Пока же у жителей Ташкента остаётся только надежда, что в этот раз кадровая перестановка не закончится очередной «рокировкой без перемен», а приведёт к заметным улучшениям на городских маршрутах.