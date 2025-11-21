В Ташкенте снова сменился «главный по автобусам». Приведет ли это к реальным улучшениям?

Сможет ли Азиз Хужанов изменить ситуацию? Поживём — увидим. Учитывая, что в прошлом он отвечал за контроль и исполнительскую дисциплину в Минтрансе, есть шанс, что новый руководитель наведёт порядок хотя бы в организации работы и дисциплине коллектива. Однако без крупных инвестиций, продолжения комплексного обновления и наращивания автопарка, пересмотра маршрутной сетки и прозрачности финансовых потоков реальных перемен ждать сложно.