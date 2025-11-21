Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте снова сменился «главный по автобусам». Приведет ли это к реальным улучшениям?

Vaib.uz (Узбекистан. 20 ноября). В транспортной системе столицы — очередная перестановка: новым исполняющим обязанности председателя правления «Тошшахартрансхизмат» (компании, управляющей городскими автобусами) стал Азиз Хужанов. Причины, по которым прежний руководитель Санжар Саттаров покинул пост, официально не сообщаются, хотя проработал он всего примерно год, с ноября 2024-го.

Источник: Reuters

Кто такой новый «главный по автобусам»?

Азиз Хужанов до этого занимал должность начальника управления исполнительской дисциплины и контроля Министерства транспорта. Его карьеру можно назвать чиновничьей и, возможно, более «внутрисистемной», чем у некоторых его предшественников. Вопрос — поможет ли это справиться с хроническими проблемами в транспорте Ташкента, или наоборот, приведёт к сохранению прежней инерции?

«Тошшахартрансхизмат»: коррупционные скандалы и громкие отставки.

Напомним, что совсем недавно прежний глава «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев был отправлен в отставку из-за уголовного дела о хищениях. Вместе с ним по обвинениям в коррупции и присвоении государственных средств были осуждены ещё 20 сотрудников и руководителей филиалов компании.

Суд приговорил Джураева к 7,5 годам лишения свободы, но, после возмещения ущерба, он вышел на свободу уже через четыре месяца — получив взамен тюремного срока ограничение свободы на 4 года и 6 месяцев.

Ждать ли изменений?

Транспортная система столицы, несмотря на частые реформы и ротацию руководителей, по-прежнему вызывает массу нареканий: горожане жалуются на долгие ожидания, странные маршруты, нехватку автобусов, отсутствие прозрачности в управлении и закупках. Обновление подвижного состава (включая электробусы Yutong) пока не решило всех проблем, а многие нововведения (например, «эксперименты» с новыми маршрутами) только добавили раздражения.

Сможет ли Азиз Хужанов изменить ситуацию? Поживём — увидим. Учитывая, что в прошлом он отвечал за контроль и исполнительскую дисциплину в Минтрансе, есть шанс, что новый руководитель наведёт порядок хотя бы в организации работы и дисциплине коллектива. Однако без крупных инвестиций, продолжения комплексного обновления и наращивания автопарка, пересмотра маршрутной сетки и прозрачности финансовых потоков реальных перемен ждать сложно.

Пока же у жителей Ташкента остаётся только надежда, что в этот раз кадровая перестановка не закончится очередной «рокировкой без перемен», а приведёт к заметным улучшениям на городских маршрутах.