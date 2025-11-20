На Украине опубликовали мирный план США по урегулированию конфликта

Украинский народный депутат обнародовал предполагаемый мирный план США по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из девяти ключевых разделов. Документ, происхождение которого не уточняется, содержит комплексные предложения по политическому статусу Украины, территориальным вопросам и экономическому восстановлению.
В сфере безопасности предусматривается конституционное закрепление внеблокового статуса Украины с официальным отказом от членства в НАТО, ограничение численности Вооруженных сил и предоставление гарантий безопасности от США. Территориальные вопросы предлагается решить через признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими территориями, с заморозкой статуса Херсонской и Запорожской областей на линии столкновения и созданием демилитаризованных буферных зон.
Военные договоренности включают запрет на размещение войск НАТО на Украине, создание американо-российской рабочей группы и юридическое закрепление политики ненападения России на Украину и Европу. Экономический блок предполагает масштабную программу восстановления Украины с использованием 100 млрд долларов замороженных российских активов и дополнительных 100 млрд евро от Европы.
Для России предусмотрено постепенное снятие санкций, возвращение в «Большую восьмёрку» и долгосрочное экономическое сотрудничество с США. Гуманитарный раздел включает обмен пленными «всех на всех», воссоединение семей и образовательные программы.
Особое внимание уделяется внутренним политическим процессам на Украине — проведение выборов через 100 дней после подписания соглашения и полная амнистия всем участникам боевых действий. Контроль за выполнением соглашения должен осуществлять «Совет мира» под руководством Дональда Трампа с санкциями за нарушения.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рубио сделал заявление о завершении конфликта на Украине.
