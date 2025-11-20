Ранее Валерий Герасимов сообщил, что украинские военные продолжают попытки деблокировать окружённые формирования в районе Красноармейска и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Войска группировки «Центр» ВС РФ продолжают наносить удары по окружённым украинским подразделениям. Кроме того, группировка «Запад» полностью освободила населённый пункт Ямполь, расположенный на краснолиманском направлении. Командующий группировкой войск Сергей Медведев, со своей стороны, отметил, что российская группировка войск «Юг» контролируют более четырёх тысяч зданий в населённом пункте Константиновка.