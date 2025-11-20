Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ после освобождения Купянска ликвидируют ВСУ на левом берегу реки Оскол

Российские военные продолжают операцию по ликвидации украинских формирований на левом берегу реки Оскол после установления контроля над Купянском в Харьковской области. Соответствующую информацию начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов представил в ходе доклада президенту России Владимиру Путину.

Источник: Life.ru

«Соединения группировки “Запад” освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Вооружённых сил Украины, окружённых на левом берегу реки Оскол», — сообщил глава Генштаба.

Герасимов добавил, что российские войска продолжают развивать наступательные операции на рубцовском и краснолиманском направлениях специальной военной операции.

Ранее Валерий Герасимов сообщил, что украинские военные продолжают попытки деблокировать окружённые формирования в районе Красноармейска и Димитрова в Донецкой Народной Республике. Войска группировки «Центр» ВС РФ продолжают наносить удары по окружённым украинским подразделениям. Кроме того, группировка «Запад» полностью освободила населённый пункт Ямполь, расположенный на краснолиманском направлении. Командующий группировкой войск Сергей Медведев, со своей стороны, отметил, что российская группировка войск «Юг» контролируют более четырёх тысяч зданий в населённом пункте Константиновка.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше