Российские военные освобождают территории Донбасса и Новороссии согласно плану

«Соединения и воинские части объединённой группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утверждённым замыслом», — заявил он.
А ранее стало известно, что бойцы группировки «Восток» ВС РФ расширяют зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях. С 1 октября российские военные взяли под контроль свыше 230 квадратных километров территории. Согласно данным Герасимова, за этот период под контроль российской стороны перешло 13 населённых пунктов — шесть в Днепропетровской и семь в Запорожской области.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.