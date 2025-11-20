Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Рубио и Уиткофф обсуждали план США с представителями Киева

Левитт: Рубио и Уиткофф на прошлой неделе обсудили план с представителями Киева.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио на минувшей неделе встречались с представителями киевских властей для обсуждения мирного плана по Украине, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

«Спецпосланник Уиткофф, госсекретарь Рубио встречались с некоторыми украинцами только на прошлой неделе, чтобы обсудить этот план», — сказала Левитт на брифинге.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше