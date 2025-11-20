Белый дом: Рубио и Уиткофф обсуждали план США с представителями Киева

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио на минувшей неделе встречались с представителями киевских властей для обсуждения мирного плана по Украине, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
«Спецпосланник Уиткофф, госсекретарь Рубио встречались с некоторыми украинцами только на прошлой неделе, чтобы обсудить этот план», — сказала Левитт на брифинге.
