Что входит в американский план по урегулированию на Украине

Тем более что в последнее время стали вспоминать об успешной операции еще Брежнева по установлению неформальных контактов с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Возникли ассоциации. Да и объявленные явно с подачи американцев разоблачения следователями НАБУ коррупции в окружении Зеленского воспринимаются как попытка Трампа взять под контроль «просроченного», намекнув на то, что следующим в этом ряду будет уже Зеленский. Но всевозможные вбросы выглядят скорее тестированием отношения к этому плану разных сторон конфликта. В Киеве заявили, что появившиеся в СМИ детали соглашений для Украины неприемлемы. А в Москве подтвердили, что никакой конкретики от американцев не получали.