Что входит в американский план по урегулированию на Украине

Тем более что в последнее время стали вспоминать об успешной операции еще Брежнева по установлению неформальных контактов с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Возникли ассоциации. Да и объявленные явно с подачи американцев разоблачения следователями НАБУ коррупции в окружении Зеленского воспринимаются как попытка Трампа взять под контроль «просроченного», намекнув на то, что следующим в этом ряду будет уже Зеленский. Но всевозможные вбросы выглядят скорее тестированием отношения к этому плану разных сторон конфликта. В Киеве заявили, что появившиеся в СМИ детали соглашений для Украины неприемлемы. А в Москве подтвердили, что никакой конкретики от американцев не получали.
Сам Трамп продолжает хранить молчание, что может отражать противоречия в его собственной команде. Притом что Сенат готов проголосовать за «зубодробительные санкции» против наших торговых партнеров, а в сторону Воронежа летят американские ракеты.
Предлагаемые соглашения из 28 пунктов — «рамочные». Речь не идет о скором подписании четко обязывающего договора, а о некоем джентльменском соглашении, дорожной карте на пути к основополагающему документу о мирном урегулировании. Но рамка рамкой, а боевые действия потребуют прекратить, то есть опять-таки вернуться к положению вещей, которое в корне не устраивает Москву, ведущую наступление по всем направлениям. Мы же помним печальные итоги Минских соглашений и европейский опыт «гуртом» срывать все попытки нашего сближения с Трампом. Подождем.