Появился план США по урегулированию украинского конфликта

Появился мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Он содержит 28 пунктов и включает территориальные вопросы, восстановление Украины и роль России в мировой системе. План опубликовали украинские ресурсы.
Согласно пунктам, посвященным безопасности и политическому статусу Украины, будет подтвержден суверенитет Украины, а гарантии безопасности «с условиями» стране предоставят США. Будет также закреплен внеблоковый статус и отказ Украины от НАТО в Конституции.
В рамках территориальный вопросов Крым, Донецк и Луганск будут де-факто признаны российскими, а Херсон и Запорожье будут «заморожены» вдоль линии соприкосновения. Также Трамп предлагает создать демилитаризованную буферную зону под де-факто контролем России.
Кроме этого, военные договоренности, согласно плану, включают запрет на размещение войск НАТО на Украине, а европейские истребители размещаются в Польше. Предлагается создать американо-российскую рабочую группу по безопасности и юридически закрепить Россией политику ненападения.
Контроль за исполнением договоренностей, согласно плану американского лидера, будет осуществлять «Совет мира» под руководством самого Трампа В случае их нарушения одной из сторон будут введены санкции. Сразу после подписания соглашения последует немедленное прекращение огня и отвод войск к согласованным позициям.
Ни Киев, ни Москва пока не подтверждали достоверность опубликованного плана.