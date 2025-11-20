Полный перечень пунктов мирного плана США по Украине активно распространяется в СМИ

Безопасность и политический статус Украины
— Подтверждение суверенитета Украины.
— Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.
— Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет членом.
— Численность ВСУ ограничивается.
— Украина остаëтся безъядерным государством.
Территориальные вопросы
— Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими.
— Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях «замораживается».
— Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто.
— Обе стороны обязуются не менять границы силой.
Военные договорëнности
— НАТО не размещает войска на Украине, истребители НАТО размещаются в Польше.
— Запускается диалог по безопасности между США, НАТО и РФ, создаëтся американо-российская рабочая группа.
— Россия юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу.
Экономика и восстановление Украины
— США и Европа запускают крупный инвестиционный проект по восстановлению Украины.
— 100 млрд долларов замороженных российских активов идут на восстановление Украины; США получают 50% прибыли.
— Европа добавляет еще 100 млрд.
— Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.
— Создаëтся Фонд развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.
Россия в мировой системе
— Постепенное снятие санкций с РФ.
— Возвращение России в G8.
— Долгосрочное экономическое сотрудничество США—РФ.
Гуманитарные вопросы
— Обмен «все за всех», взаимное возвращение гражданских и детей.
— Запускаются гуманитарные программы по воссоединению семей, образовательные программы о толерантности.
— Отказ Украины от «нацистской идеологии».
Энергетика и спецобъекты
— США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.
Внутренние политические процессы на Украине
— Выборы через 100 дней после подписания мирного соглашения.
— Полная амнистия всем участникам войны.
Выполнение и контроль
— Соглашение юридически обязательно, нарушения влекут за собой санкции.
— Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа.
— После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.