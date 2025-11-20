Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полный перечень пунктов мирного плана США по Украине активно распространяется в СМИ

Положения охватывают все ключевые аспекты урегулирования конфликта.

Источник: Телеграм-канал Shot

Безопасность и политический статус Украины

— Подтверждение суверенитета Украины.

— Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.

— Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает, что Украина никогда не станет членом.

— Численность ВСУ ограничивается.

— Украина остаëтся безъядерным государством.

Территориальные вопросы

— Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими.

— Линия фронта в Херсонской и Запорожской областях «замораживается».

— Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем РФ де-факто.

— Обе стороны обязуются не менять границы силой.

Военные договорëнности

— НАТО не размещает войска на Украине, истребители НАТО размещаются в Польше.

— Запускается диалог по безопасности между США, НАТО и РФ, создаëтся американо-российская рабочая группа.

— Россия юридически закрепляет политику ненападения на Украину и Европу.

Экономика и восстановление Украины

— США и Европа запускают крупный инвестиционный проект по восстановлению Украины.

— 100 млрд долларов замороженных российских активов идут на восстановление Украины; США получают 50% прибыли.

— Европа добавляет еще 100 млрд.

— Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.

— Создаëтся Фонд развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии.

Россия в мировой системе

— Постепенное снятие санкций с РФ.

— Возвращение России в G8.

— Долгосрочное экономическое сотрудничество США—РФ.

Гуманитарные вопросы

— Обмен «все за всех», взаимное возвращение гражданских и детей.

— Запускаются гуманитарные программы по воссоединению семей, образовательные программы о толерантности.

— Отказ Украины от «нацистской идеологии».

Энергетика и спецобъекты

— ЗАЭС запускается под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия делится 50 на 50 между Украиной и РФ.

— США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру.

Внутренние политические процессы на Украине

— Выборы через 100 дней после подписания мирного соглашения.

— Полная амнистия всем участникам войны.

Выполнение и контроль

— Соглашение юридически обязательно, нарушения влекут за собой санкции.

— Контроль осуществляет «Совет мира» под руководством Дональда Трампа.

— После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше