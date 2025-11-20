Hromadske: Глава ОП Ермак останется на своей должности

Глава Офиса президента Андрей Ермак сохранит свою должность и не будет уволен. Об этом сообщил источник из фракции «Слуга народа» изданию hromadske после встречи с главарем киевского режима Владимиром Зеленским.
«Глава ОП Андрей Ермак останется на своей должности», — поделился собеседник в беседе с изданием.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что Зеленский отказался увольнять Ермака и вместо этого планирует перейти в контрнаступление против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и всех, кто связан с расследованием дела Тимура Миндича.
Издание «Страна» отмечает, что позицию Железняка поддержала нардеп Марьяна Безуглая. Она считает, что сохранение Ермака на посту главы офиса может стать сигналом начала серьёзных перемен, а ситуация вокруг этого конфликта «накалена до предела».