Hromadske: Глава ОП Ермак останется на своей должности

Издание «Страна» отмечает, что позицию Железняка поддержала нардеп Марьяна Безуглая. Она считает, что сохранение Ермака на посту главы офиса может стать сигналом начала серьёзных перемен, а ситуация вокруг этого конфликта «накалена до предела».