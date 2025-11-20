Финляндия готовится к восстановлению «болотных ловушек» на границе с Россией

Финские власти рассматривают возможность восстановления так называемых «болотных ловушек» в приграничных с Россией районах.
Как сообщает портал Yle, бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери обратил внимание на почти 100 тысяч гектаров болотистой местности в пограничной зоне между Лапландией и Мурманской областью, которые, по его словам, теоретически проходимы для танков.
Эксперт выразил недоумение по поводу того, что Североатлантический альянс не финансирует работы по восстановлению болотных массивов, отметив, что при признании таких расходов оборонными, необходимые средства могли бы быть найдены.
