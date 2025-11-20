Финляндия готовится к восстановлению «болотных ловушек» на границе с Россией

Как сообщает портал Yle, бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери обратил внимание на почти 100 тысяч гектаров болотистой местности в пограничной зоне между Лапландией и Мурманской областью, которые, по его словам, теоретически проходимы для танков.