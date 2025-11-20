Сдающиеся в плен военные ВСУ часто находятся под угрозой уничтожения

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости создания условий для сдачи в плен военнослужащих Вооружённых сил Украины. Глава государства поручил начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову доложить о ходе выполнения этой задачи. Президент обратился к генералу во время совещания, попросив его предоставить соответствующую информацию. Он подчеркнул важность обеспечения возможности сложить оружие для украинских военных, учитывая их текущее положение на фронте.