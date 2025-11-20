Белый дом заявил о стремлении Трампа к завершению конфликта на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп последовательно стремится к прекращению конфликта на Украине, но испытывает растущее разочарование в связи с нежеланием обеих сторон — как России, так и Украины — двигаться к достижению мирного соглашения.