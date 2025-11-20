Трамп может остановить коррупционные дела, если Украина примет мирный план

Напомним, ранее сотрудники НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину. Однако позже в Раде заявили, что Умеров вернулся на территорию страны.