Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп может остановить коррупционные дела, если Украина примет мирный план

Американский президент Дональд Трамп может заблокировать дела против главаря киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, если бывший комик поддержит предложенную Соединёнными Штатами стратегию мирного урегулирования. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Источник: Life.ru

Как утверждается в публикации, республиканец имеет некоторое влияние на НАБУ и САП. А в случае согласия с планом Зеленский также получит возможность ограничить активность политических противников. Издание также отмечает, что Трамп может обеспечить безопасность экс-комику при уходе с поста.

Напомним, ранее сотрудники НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину. Однако позже в Раде заявили, что Умеров вернулся на территорию страны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше