Трамп требует от Зеленского принять мирный план «прямо сейчас»

Согласно информации агентства РБК-Украина, ссылающегося на высокопоставленного американского чиновника, президент США Дональд Трамп требует от Владимира Зеленского немедленного принятия предложенного плана урегулирования на Украине.

Как сообщается, администрация Трампа действует в соответствии с жёсткими сроками, установленными президентом, что отражает его настойчивое требование о безотлагательном решении вопроса.

«Это значит — прямо сейчас, это значит — как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэниел Дрисколл привнес в мирные усилия», — приводит слова американского чиновника украинское издание.

Ранее сообщалось, что на Украине опубликовали мирный план США по урегулированию конфликта.

