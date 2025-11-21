Пентагон перенаправил деньги из помощи Украине в производство США

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США перенаправили почти $30 млн, которые ранее предназначались на помощь Украине, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия, заявили в Пентагоне. Об этом сообщает РИА Новости.
«Министерство войны сегодня объявило о выделении гранта на сумму $29,9 млн компании ElementUS Minerals в рамках Закона о оборонном производстве (DPA). ElementUSA использует этот грант для создания демонстрационного объекта в Грэмерси, штат Луизиана, по выделению и очистке галлия и скандия из существующих промышленных отходов», — сообщили в ведомстве. -0-