Маткапитал — на зубы: В Госдуму внесён законопроект о поддержке многодетных россиянок

В пояснительной записке указывается, что на данный момент маткапитал нельзя направлять на оплату стоматологических услуг, несмотря на их социальную значимость. Принятие закона создаст правовые основания для разработки подзаконных актов, в рамках которых Правительство РФ установит порядок использования средств маткапитала на эти цели.