Маткапитал — на зубы: В Госдуму внесён законопроект о поддержке многодетных россиянок

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Дмитрий Гусев, Михаил Делягин и Владимир Журавлёв. По их мнению, действующее законодательство не учитывает значимость стоматологического здоровья матерей, несмотря на его прямую связь с благополучием семьи и возможностью полноценного ухода за детьми.
В пояснительной записке указывается, что на данный момент маткапитал нельзя направлять на оплату стоматологических услуг, несмотря на их социальную значимость. Принятие закона создаст правовые основания для разработки подзаконных актов, в рамках которых Правительство РФ установит порядок использования средств маткапитала на эти цели.
Авторы инициативы считают, что нововведение будет способствовать укреплению уровня социальной поддержки многодетных семей, улучшению демографической ситуации и повышению доступности медицинской помощи для женщин.
Справка о действующих направлениях использования материнского капитала.
В настоящее время средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, включая покупку жилья, строительство или реконструкцию дома, погашение ипотечных кредитов и уплату первоначального взноса. Также маткапитал разрешено использовать на оплату образования детей, в том числе детских садов, школ, вузов и проживания в общежитиях.
Средства допускается направлять на формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов, а также на получение ежемесячных выплат на второго ребёнка для семей с низким уровнем дохода.
Частично средства маткапитала можно использовать на оплату услуг частных организаций, если они имеют государственную аккредитацию, однако медицинская помощь, включая стоматологию, в перечень допустимых направлений на сегодняшний день не входит.
