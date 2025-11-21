Путин назначил экс-командующего группировки «Юг» замминистра обороны РФ

Президент России Владимир Путин произвел ключевые кадровые назначения в Министерстве обороны. Генерал-полковник Александр Санчик назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации.
Одновременно с этим генерал-лейтенант Сергей Медведев, ранее занимавший пост начальника штаба группировки войск «Юг», назначен её командующим.
Информация о назначениях стала известна в ходе посещения президентом командного пункта группировки «Запад».
Ранее сообщалось, что российские войска освободили Ямполь.
