Путин назначил экс-командующего группировки «Юг» замминистра обороны РФ

Президент России Владимир Путин произвел ключевые кадровые назначения в Министерстве обороны.

Президент России Владимир Путин произвел ключевые кадровые назначения в Министерстве обороны. Генерал-полковник Александр Санчик назначен на должность заместителя министра обороны Российской Федерации.

Одновременно с этим генерал-лейтенант Сергей Медведев, ранее занимавший пост начальника штаба группировки войск «Юг», назначен её командующим.

Информация о назначениях стала известна в ходе посещения президентом командного пункта группировки «Запад».

Ранее сообщалось, что российские войска освободили Ямполь.

