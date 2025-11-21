Новости СВО. ВС РФ взяли Купянск и Весёлое, штурмуют Лиман, зачищают Красноармейск, Венгрия требует от Зеленского отчёта за миллиарды, 21 ноября

— Под Красноармейском нас окружили. Нет провизии толком, нет БК. Выживали, как могли. Брали еду, где могли найти. Так же с водой, старались выжить. Я хотел выжить. Вышел, сдался. Много раненых, некому эвакуировать. Потери большие. Пробыл четыре дня на позиции, нет еды, нет воды. Начали вскрывать наши укрытия. Я попросил отката. Мне отказали. Сказали держаться, укреплять позицию. Я её укрепил, её опять разобрали, — рассказал бывший украинский военный Сергей Никитко.