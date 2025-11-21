Ричмонд
Силы ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА за три часа

За три часа, с 20:00 до 23:00 по московскому времени 20 ноября, российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны России, восемь БПЛА были уничтожены в небе над Брянской областью, а ещё три — над территорией Курской области.

Напомним, что в Шебекинском районе Белгородской области укронацисты устроили очередной теракт с использованием дрона. Они ударили по легковому автомобилю, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что больше 40 БПЛА сбили над российским регионом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше