А ранее украинское издание предположило, что Трамп может остановить все уголовные дела против главаря киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, если бывший комик поддержит предложенную Соединёнными Штатами стратегию мирного урегулирования. Как утверждается в публикации, республиканец имеет некоторое влияние на НАБУ и САП. В случае согласия с планом Зеленский также получит возможность ограничить активность политических противников. Республиканец может обеспечить безопасность экс-комику при уходе с поста.